رئيس «تنفيذي» شمال سوريا لـ «الاتحاد»: «أشبال داعش» قنابل موقوتة

أحمد عاطف وشعبان بلال وعبدالله أبوضيف (القاهرة)

حذر خبراء ومسؤولون سوريون من تداعيات فرار المئات من عوائل عناصر «داعش» من النساء والأطفال من المخيمات في شمال سوريا، ووصفوا هذه العوائل «الداعشية» بالقنابل الموقوتة التي تهدد المنطقة، خاصة بعد توعد نسائهن الهاربات من المخيمات السورية بعودة تنظيم «داعش» مرة أخرى.

وظهرت نساء داعشيات نجحن في الفرار من المخيمات في فيديوهات توعدن فيها بعودة تنظيم داعش مرة أخرى، مؤكدين أن لديهم أملا في مساعدة ضربات العدوان التركي على سوريا في عودة «داعش» مرة أخرى في سوريا.

وقال عبد حامد المهباش، الرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لـ«الاتحاد»، إن الآلاف من عوائل مقاتلي داعش من الأجانب المهاجرين، منهم زهاء 8 آلاف طفل، يطلق عليهم ما يسمى بـ«أشبال الخلافة» وأعمارهم تتراوح من سنة إلى 10 سنوات. ووصفهم بالقنابل الموقوتة، حيث يعوّل عليهم التنظيم في المستقبل وقد تربوا على الفكر الداعشي المتطرف.

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا أن النساء من المهاجرات الأجانب، لافتاً إلى أن مخيم عين عيسى كان يحتوي على 785 امرأة وطفلاً وقد قصف العدوان التركي و«مرتزقته» هذا المخيم لتأمين فرارهم وفعلاً تمكنوا من الفرار باتجاه الجيش التركي.

وأشار المهباش إلى أن العدد المتبقي من النساء والأطفال في مخيم الهول، ويعيشون وفقاً لتعاليم تنظيم داعش داخل هذا المخيم، مؤكداً أن الغزو التركي يساعد على إعادة تنظيم داعش من جديد، وأن نشاطه بدأ بالعودة من خلال التفجيرات والاغتيالات.

وكشف مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل، أن هناك ما يقرب من 72 ألف شخص في مخيم الهول فقط منهم 30 ألف عراقي و30 ألف سوري، والباقي من جنسيات أجنبية وجميع هؤلاء عائلات «داعشية»، لافتاً إلى هروب كثيرين منهم خلال الفترة الماضية بعد العدوان التركي على الشمال السوري.

وأشار نواف خليل لـ«الاتحاد» إلى أن الداعشيات قالوا على رؤوس الأشهاد إنهم بايعوا «خليفة داعش» وإن لديهم محاكم سرية ودور مراقبة واعترفن بالقتل، مشدداً على أن نساء وأطفال داعش هم الكتلة الصلبة للدواعش البالغ عددهم 10 آلاف داعشي من القيادات في السجون السورية.

وشدد خليل على أن نساء داعش اعتنقن العقيدة الإجرامية لداعش وربوا أطفالهم على هذا الأساس والذين تلقوا أيضا تدريبات خاصة للأطفال كمجرمين محترفين وتعلم أساليب القتل بدم بارد، نتيجة العقيدة الإجرامية لعائلاتهم.

وأكد مدير المركز الكردي للدراسات أن فرار نساء وأطفال الدواعش يشكلون الحاضنة الأخطر لداعش، لافتاً إلى أن هؤلاء الأطفال تلقوا تدريبات وهم في العاشرة من عمرهم وبعد مرور 4 سنوات في المخيمات أصبحوا شباباً يافعين قابلين لأن يقوموا بأي شيء إجرامي.

من جانبه، أكد المحلل السياسي السوري إبراهيم كابان، أن معظم نساء داعش كان لهن دور بارز أثناء سيطرة «داعش» على المنطقة، لافتاً إلى أن هؤلاء النسوة لديهن تواصل وفي مخيلتهن عودة دولة «داعش»، والتواصل مع المجموعات السرية ومحاولات الهروب في ظل وجود تواصل مع الاستخبارات التركية.

وشدد كابان لـ«الاتحاد» على أن نساء «داعش» سيكون لهن دور خطير إذا لجأن إلى تركيا والمرتزقة وتم توجيههم إلى تخريب المنطقة، لافتاً إلى أنهن يشكلن خطراً حقيقياً على مستقبل المنطقة والفوضى بعد الغزو التركي لأكبر المناطق التي تحتوي على نساء داعش.

ولفت المحلل السياسي السوري إلى استقبال نساء الدواعش من قبل ميليشيات متحالفة مع تركيا تغزو الشمال السوري، وهو ما يؤكد النية المبيتة لدى تركيا لتحرير نساء داعش وضرب المخيمات خاصة الهول وعين عيسى.