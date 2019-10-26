سقطرى: تظاهرة نسائية ترفض سياسة «الإصلاح» التخريبية

سقطرى (الاتحاد) خرجت تظاهرة نسائية حاشدة في مدينة حديبو مركز جزيرة أرخبيل سقطرى تطالب بإيقاف السياسة التخريبية التي يمارسها حزب الإصلاح الإخواني لتعطيل العملية التنموية في الجزيرة.

وجابت المتظاهرات شوارع مدينة حديبوه وصولاً إلى مقر قيادة قوات التحالف العربي بالأرخبيل، ورفعت المشاركات في الاحتجاجات شعارات تطالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي بالتصدي للأعمال العبثية والتخريبية التي تمارسها قيادات موالية لحزب الإصلاح .

وطالبت حرائر سقطرى بإعفاء محافظ سقطرى رمزي محروس من منصبه بعد فشله في إدارة شؤون المحافظة وخدمته لأجندة حزب الإصلاح الإخواني في الجزيرة، معبرين عن رفضهم لسياسة تنظيم الإخوان التخريبية التي تهدف لتدمير سقطرى وإفشال الجهود الإنسانية والتنموية التي يشهدها الأرخبيل في مختلف النواحي بدعم سخي من قبل الأشقاء في دول التحالف العربي في مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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