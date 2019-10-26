نجاة مسؤول أمني بارز من محاولة اغتيال بالضالع

عدن (الاتحاد)

نجا مسؤول أمني بارز في محافظة الضالع، جنوب اليمن، من محاولة اغتيال نفذه مسلحون مجهولون أثناء مروره بسيارته من طريق رئيسي في مدينة الضالع مركز المحافظة.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على العميد الركن صالح شايف النقيب قائد شرطة الدوريات و«النجدة» أثناء مروره في الشارع العام لمدينة الضالع، موضحاً أن المهاجمين فشلوا في تصفيته وتمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة ويجري حالياً تعقبهم من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن عملية اغتيال المسؤول الأمني لقيت إدانه مجتمعية واسعة، حيث يعد العميد صالح شايف أحد أبرز قادة معركة تحرير الضالع من ميليشيات الحوثي الانقلابية عام 2015م ويحظى بمكانة مرموقة في المجتمع وله بصمات عديدة في دعم الأمن والاستقرار في محافظة الضالع.

في سياق متصل اغتال مسلحون مجهولون أمس مسؤول صحي في مديرية القطن بوادي حضرموت، جنوب شرق البلاد، في ثاني عملية اغتيال تشهدها المديرية خلال 24 ساعة عقب تصفية الحارس الشخصي لمدير أمن وشرطة وادي حضرموت.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رئيس قسم التمريض في مستشفى القطن الحكومي عبدالقادر بن طاهر أثناء مروره بسيارته قرب مفرق هين غرب المدينة، مشيراً إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار.

تأتي هذه الحادثة بعد ساعات من عملية مماثلة استهدفت الحارس الشخصي لمدير عام أمن الوادي والصحراء في مدينة القطن وأدت إلى وفاته في ظل الانفلاتات الأمنية التي تشهدها مديريات وادي حضرموت الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني.