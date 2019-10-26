حركة أمل اللبنانية تكشف حقيقة نقل نبيه بري إلي المستشفي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

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أصدرت حركة "أمل"، اليوم الجمعة، 25 أكتوبر/تشرين الأول، بيانا رسميا، ردت فيه على أنباء تتحدث عن نقل رئيس مجلس النواب، نبيه بري إلى المستشفى.



ونفى المكتب الإعلامي، في بيان نشرته قناة "إل بي سي" اللبنانية، نقل بري إلى المستشفى، وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب بخير ويتمتع بصحة جيدة.

ووصف تلك الأنباء بـ"الشائعات" بشأن صحة نبيه بري، التي تستهدف خلق "بلبلة" في الشارع.