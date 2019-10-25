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تمكنت عناصر الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، اليوم الجمعة، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من مداهمة ضيعة بمنطقة الدعيدعات ضواحي طنجة وحجزت 8 أطنان من مخدر الشيرا معدة على شكل صفائح من أجل شحنها وتهريبها نحو الضفة الأخرى.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الضيعة تعود ملكيتها لشخص يلقب ب”باكيرا”، حجزت داخلها تجهيزات للملاحة البحرية وثلاثة زوارق مطاطية وثمان مقطورات وآليات أخرى.
وعممت المصالح الأمنية مذكرة بحث وطنية، في حق المشتبه فيه وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات هذه العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. استنفار أمني بعد حجز 8 أطنان من مخدر الشيرا داخل ضيعة فلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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