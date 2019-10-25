احتجاجات العراق.. ارتفاع عدد القتلى إلى 24 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات التي انطلقت في العراق، اليوم الجمعة 25، إلى 24 قتيلا وأكثر من 1000 جريح، في آخر حصيلة أعلنتها مصادر طبية وأمنية عراقية. بينما أعلنت السلطات العراقية فرض حظر التجوال في محافظات البصرة وواسط والمثنى وبابل والديوانية وذي قار.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان العراقية، مقتل 24 متظاهر وإصابة 1779 آخرين، الجمعة، جراء أعمال عنف رافقت الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

وقالت المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) إن الضحايا سقطوا في مواجهات وقعت بين قوات الأمن وحماية المقرات الحزبية من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى.

وقالت المصادر إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا عندما أطلق مسلحو جماعة شيعية في العراق النار على مجموعة من المحتجين يحاولون اقتحام مقر الجماعة بمدينة الناصرية، الجمعة.

وأصيب أكثر من 40 في الحادث الذي وقع أمام مكاتب جماعة عصائب أهل الحق بمحافظة ذي قار.

قتلى وجرحى بالعشرات في احتجاجات العراق

وفي حادث منفصل قالت مصادر الشرطة إن 18 شخصاً على الأقل أُصيبوا في العمارة بجنوب العراق، عندما حاول محتجون اقتحام مقر الجماعة هناك.

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وفي وقت سابق من الجمعة، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (جهة رسمية تابعة للبرلمان)، إن متظاهرين اثنين قُتلا وأُصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في بغداد.

وأفادت قناة تلفزيونية محلية، نقلاً عن المرصد، بأن متظاهراً قُتل وأُصيب أكثر من 30 آخرين بجروح؛ من جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، على جسر الجمهورية الذي يفصل بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وذكر مراسل الأناضول أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع؛ محاوِلةً تفريق المحتجين قرب جسر الجمهورية، إثر محاولة بعضهم إزالة الحاجز الأمني الأول (غير الإسمنتي) فوق الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وفي حين قال مصدر طبي، في حديث هاتفي مع الأناضول، إن مستشفيات بغداد استقبلت 68 جريحاً من المحتجين، أغلبهم حالات اختناق نتيجة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، أكدت قناة «العربية» وقوع 100 إصابة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في بغداد.