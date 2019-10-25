شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون عراقيون يمزقون صور خامنئي في كربلاء ويهتفون ضد قائد "فيلق القدس" والان مع التفاصيل
مزق متظاهرون عراقيون صورا للمرشد الإيرانى "على خامنئى" فى مدينة كربلاء العراقية، ورددوا هتافات ضد قاسم سليمانى قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثورى الإيرانى، حسبما أعلنت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وتجددت المظاهرات فى مختلف أنحاء العراق اليوم، وشهدت سقوط 21 قتيلا، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وتحسين الخدمات والمرافق العامة، ونزع السلاح من أيدى الميليشيات.
وكان 149 متظاهرا لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي شهدها العراق مطلع أكتوبر الجارى، والتى وصفها مراقبين بأنها استثنائية لعدم وقوف أى أحزاب خلفها.
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