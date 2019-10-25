شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار عنيف يستهدف الميسري والجبواني بعتق والان مع التفاصيل

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نبأ عاجل لها، نقلًا عن مراسل قناة روسيا اليوم، بإفادة شهود عيان بوقوع انفجار عنيف هز مدينة عتق بمحافظة شبوة، أثناء تواجد عدد من الوزراء هناك.

ووفقًا للمراسل، فإن من بين بين الوزراء الذين كانوا في مكان الانفجار، وزيري الداخلية أحمد الميسري، والنقل صالح الجبواني.

يتبع...