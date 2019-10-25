بالصور.. شارع 14 رمضان قبل قليل

شهد شارع 14 رمضان في منطقة المنصور ببغداد، تظاهرة تطالب بالاصلاحات والقضاء على الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين. وبحسب ما اكده مراسل الخليج 365، ان التظاهرة كانت سلمية ولم تشهد اية خروقات، مشيرا الى ان القوات الامنية انتشرت تحسبا لاي طارئ.

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