المتظاهرون ينصبون الخيام في ساحة التحرير

بدأ المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة، بنصب خيام في الساحة. وبحسب مراسل الخليج 365، فأن المتظاهرين بدأوا باعتصام مفتوح لحين استجابة الحكومة لمطالبهم. واكد المراسل ان ذلك جاء وسط اجراءات امنية مشددة تحسبا لاي طارئ.

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