كربلاء تفرض حظرا للتجوال من الـ12 ليلا

قررت محافظة كربلاء، الجمعة، فرض حظر على التجوال بالمحافظة منذ الـ12 ليلا.

وقال المحافظ نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر فرض حظر على التجوال في المحافظة منذ الساعة الـ12 ليلا وحتى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد السبت".

يذكر ان عددا من المحافظات الجنوبية فرضت حظرا على التجوال فيها على خلفية التظاهرات التي شهدتها اليوم وما رافقتها من احداث ادت الى سقوط قتلى وجرحى.



