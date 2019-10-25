الزوراء بطلاً لبطولة العراق للتجذيف

وحصل نادي الزوراء على المركز الأول للمتقدمين، برصيد 27 نقطة والمركز الثاني لنادي الشباب برصيد 18 نقطة والمركز الثالث للنادي الاثوري برصيد 14 نقطة.

وفي فئة الشباب، حصل نادي الزوراء على المركز الأول للشباب برصيد 27 نقطة والمركز الثاني نادي الشباب برصيد 17 نقطة والمركز الثالث نادي البحري برصيد 14 نقطة.



وفي المراكز الفردية في "الكاياك"، حصل لاعب الزوراء احمد سمير على المركز الاول ولاعب الشباب منتظر نذير، حصد المركز الثاني ولاعب الحسنين أمير فراس المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، حصل لاعب الزوراء علي ضرار على المركز الاول ولاعب نادي نادي الشباب سجاد محمد على المركز الثاني ولاعب نادي النجدة انور صبحي المركز الثالث.

وفي الزوجي "كاياك" لفئة المتقدمين، حصل الزوراء على المركز الأول باللاعبين سليمان احمد وعلي عادل، بينما حصل نادي الاثوري على المركز الثاني وذهب المركز الثالث لنادي الشباب.



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وفي الزوجي "كاياك"، فئة الشباب، حصل الزوراء على المركز الأول باللاعبين بكر عبد الاله ووائل خالد وحصل على المركز الثاني نادي الحسين باللاعبين احمد شهاب وليث علي والمركز الثالث، حصل عليه نادي البحري عن طريق اللاعبين علي حسين عبد الزهرة وصادق يعقوب.

وفي فردي "كاياك" فئة الشباب، حصل الزوراء على المركز الأول عن طريق اللاعب وائل خالد والمركز الثاني نادي الحسين والمركز الثالث نادي البحري.

وفي فردي "كاياك" فئة الناشئين، حصل لاعب الزوراء ليث احمد على المركز الاول والمركز الثاني لنادي الشباب والمركز الثالث نادي الاثوري.

علماً ان الاندية المشاركة في البطولة هي: الزوراء، الاثوري، الشباب، الميثاق، النجدة الحسين، الصناعات الكهربائية، الحسنين، البحري، القرنة، السماوة، العمارة، دوكان، البيشمركة.

