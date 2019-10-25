- 1/2
- 2/2
2019-10-25 | 22:26
2,136 مشاهدة
قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري العراقي الممتاز إلى اشعار آخر.
وكان من المقرر ان تنطلق منافسات الجولة الخامسة (المقبلة) من الدوري الممتاز في الـ27 من شهر تشرين الأول الجاري.
وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان أن " لجنة المسابقات ترجئ منافسات الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز إلى إشعار اخر".
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرة اليوم الجمعة ضد الفساد والمحاصصة وللمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل.
وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان أن " لجنة المسابقات ترجئ منافسات الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز إلى إشعار اخر".
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرة اليوم الجمعة ضد الفساد والمحاصصة وللمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب التظاهرات.. تأجيل مباريات دوري الكرة الممتاز الى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.