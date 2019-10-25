بسبب التظاهرات.. تأجيل مباريات دوري الكرة الممتاز الى إشعار آخر

وكان من المقرر ان تنطلق منافسات الجولة الخامسة (المقبلة) من الدوري الممتاز في الـ27 من شهر تشرين الأول الجاري.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان أن " لجنة المسابقات ترجئ منافسات الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز إلى إشعار اخر".



وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرة اليوم الجمعة ضد الفساد والمحاصصة وللمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل.