وصايا وارشادات الدفاع المدني للمتظاهرين

اصدرت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، وصايا وارشادات للمتظاهرين.
وادناه وصايا وارشادات الدفاع المدني:
1.ضرورة الحفاظ على سلمية المتظاهرات لضمان عدم وقوع اصابات خطرة بين المتظاهرين.
2. الإبتعاد عن حرق الاطارات قرب للابنية الحكومية وغير الحكومية فضلا عن أنها ظاهرة غير حضارية وتولد حرائق كبرى في الابنية.
3. تجنب التدافع الذي اوقع اصابات كثيرة واختناقات.
4. في حال أي إصابة بإمكان الإخوة المتظاهرين التوجه إلى أقرب عجلة اطفاء أو دفاع مدني لتقديم الإسعافات الأولية.
5. الحفاظ على الاملاك العامة والخاصة والبنى التحتية كونها ملك الجميع.
6. فسح المجال لعجلات الإطفاء والانقاذ للقيام بواجباتها لأنها تتعامل مع حالات حرجة ويتطلب سرعة الوصول لها.
7. عدم التعرض إلى عجلات الإطفاء والانقاذ لأنها وجدت لخدمتكم.
8.المراجعة الفورية لفرق الانعاش الخاصة بالدفاع المدني والمنتشرة في بغداد والمحافظات وبامر وزير الداخلية لغرض انعاش المختنقين فورأ وميدانيا.
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