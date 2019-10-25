متظاهرون في البصرة يطاردون شخصا يحمل قناني حارقة

افاد مصدر امني، الجمعة، بان متظاهري البصرة طاردوا شخص يحمل قناني حارقة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين في البصرة طاردوا شخصا يحمل قناني حارقة". واضاف المصدر ان "هذا الشخص حاول استهداف مبنى حكومي".

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