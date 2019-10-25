بيان من القضاء الاعلى بشأن التظاهرات

اصدر مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، بيانا بشأن التظاهرات، فيما اكد على حق التظاهر السلمي. وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نؤكد على حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور". ودعا المجلس "الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبهم في الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من اي جهة كانت وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب".

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