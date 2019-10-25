حسن نصر الله والتمويل الأجنبي.. رمتني بدائها وانسلت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمخض الجبل فولد فأرا.. هذا هو حال كلمة الأمين العام لمليشيا حزب الله الإرهابي حسن نصر الله الذي خرج على اللبنانيين في اليوم التاسع للتظاهر متهما الحراك بالمولاة لجهات خارجية وتلقي أموال منها.

ولكن العجيب في الأمر أن نصر الله نفسه دائما يتباهى في خطاباته بالدعم الإيراني اللامحدود لأنشطة حزبه الإرهابي، لينطبق عليه المثل العربي القديم "رمتني بدائها وانسلت".

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل هدد المتظاهرين في حال إن لم يقوموا بإنهاء المظاهرات بنزول مليشياته للشوارع لمواجهتهم، وهو الأمر الذي يجر البلاد نحو الحرب الأهلية.

ويظل نصر الله دمية إيرانية تتحدث بلسان عربي لتنفيذ أجندة أسياده ومموليه الإيرانيين في الوطن العربي.