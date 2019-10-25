هولندا تعتقل قياديا سابقا بتنظيم "أحرار الشام" الإرهابي

قال مكتب المدعي العام الهولندي، الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على قائد سوري سابق لجماعة أحرار الشام الإرهابية للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.



وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي لم تكشف اسمه، الثلاثاء الماضي، في مركز لطالبي اللجوء في شمال البلاد، وهو متهم بجرائم حرب لظهوره في صورة مع جثة مقاتل وفي صورة أخرى يركل جثة خلال القتال في مدينة حماة في عام 2015.

ووفقا لمكتب المدعي العام كان المشتبه به في ذلك الوقت "قائدا بجماعة أحرار الشام الإرهابية".

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وتقدم المشتبه به إلى مركز طالبي اللجوء الهولندي في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه مسجل من قبل لدى السلطات الألمانية كطالب لجوء لفترة مؤقتة في 2015.

وبعد إلقاء القبض عليه أمر قاضٍ، الجمعة، باستمرار حبسه لمدة أسبوعين، ويواجه المشتبه به عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين.

و"حركة أحرار الشام" هي إحدى الفصائل المسلحة التي نشأت إبان الأحداث السورية وزعمت في بياناتها أنها تنظيم مستقل لا يتبع لأي تنظيم آخر من التنظيمات العاملة داخل سوريا وخارجها كتنظيم القاعدة.

وانضوت حركة "أحرار الشام" مع فصائل أخرى في جبهة موحدة قاتلت ضد الجيش الوطني السوري في جبهات عدة، لكن قوتها الأكبر تتمركز في محافظة إدلب.