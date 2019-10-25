حرق ودهس وقنص.. مليشيات إيران تستهدف متظاهري العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 11 متظاهرا عراقيا، مساء الجمعة، مصرعهم حرقا بعد إضرام النار بأحد مقرات مليشيا الحشد الشعبي في جنوب العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية.



مصرع المتظاهرين العراقيين حرقا يشير بأصابع الاتهام إلى مليشيات إيران التي قد تكون انتقمت من المحتجين نتيجة حرقهم مقراتها الأمنية خاصة في جنوب البلاد.

وقبل ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الرسمية مقتل 30 متظاهرا في بغداد والمحافظات الجنوبية، حيث يطالب المحتجون الذين أحرقوا مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة موالية لإيران بإسقاط الحكومة، وخرجوا في مدن عراقية عديدة في جمعة "إسقاط النفوذ الإيراني".

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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، دهس مجموعة متظاهرين في محافظة البصرة عقب تعرض سائق دورية لإصابة في الرأس أدت لفقدانه الوعي.

كما قتل معاون طبي خلال نقل وإسعاف عدد من جرحى الاحتجاجات في محافظة ذي قار.

وجرح أكثر من 2000 شخص إثر استخدام مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران والقوات الأمنية العراقية الخاضعة لها الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين في بغداد والمدن العراقية الأخرى، في اليوم الأول من مظاهرات 25 أكتوبر المطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.