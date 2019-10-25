مظاهرات العراق وانتشار الجيش السوري.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: متظاهرون يشعلون النار بمكاتب مليشيات الحشد جنوبي العراق، و"النبطية".. معقل حزب الله ينتفض ضد سلاحه، وتركيا ترحل لاجئين سوريين قسرا إلى "المنطقة الآمنة" المزمعة، وخالد بن سلمان يبحث مع جريفيث مستجدات الأوضاع باليمن، والجيش الليبي يرصد تحركات لإرهابيي بنغازي بأم الأرانب جنوبي البلاد.

كما تتابعون أيضا: الجيش السوري ينتشر في الحسكة لمواجهة الهجوم التركي، ومحتجون يقتحمون مبنى محافظة السماوة جنوبي العراق، ورصد أممي: إسرائيل ترفع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية بنسبة 4%، وإسبر يؤكد احتفاظ واشنطن بقوة محدودة في سوريا لحماية النفط، و"أبوعبيدة الزاوي".. إرهابي أحرج حكومة السراج في قمة سوتشي.

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وفي الاقتصاد تطالعون: رغم تراجعه.. النفط يحقق 3% مكاسب أسبوعية، وروسيا توقع مع جنوب السودان اتفاقية لاستخراج الذهب، واليورو يستقر قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار، والأسهم الأمريكية تغلق متباينة رغم أرباح الشركات، وتراجع معنويات المستهلكين الألمان لأدنى مستوى في 3 سنوات.

وإلى الملاعب تجدون: مانشستر يونايتد يغري موهبة الجزائر بـ10 ملايين يورو.

وفي الفن تقرأون: منعته المدرسة من رحلتها.. فطالب بتعويض 400 ألف يورو.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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