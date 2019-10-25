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الجيش اللبناني يعتقل أحد أفراد الأمن كان بحالة سكر ظاهر

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الموجز

أوقفت دورية من الجيش اللبناني  عنصرا أمنيا يدعى بعدما كان يحاول تكسير ماكينة صراف آلي atm تعود لبنك الاعتماد اللبناني، وفقا لشبكة "ال بي سي".

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام بأن فرد الأمن كان بحالة سكر ظاهر.

و يشهد لبنان لليوم التاسع على التوالي احتجاجات ضد تردي الأوضاع الاقتصادية مطالبين بإقالة حكومة سعد الحريري. 

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