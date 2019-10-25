عاجل ... شهادة ميلاد محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا

الموجز

بعد تأجيل الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا لاستخراج شهادة ميلاد المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح من المصالح الحكومية لإثبات التزوير من عدمه.

وقبل ساعات من ثاني جلسات المحاكمة ، نشر موقع صدى البلد على شهادة ميلاد المتهم الرئيسي محمد راجح والتي تؤكد أنه لم يتجاوز ال 18 عاما.

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حيث تبين من شهادة الميلاد أنه حدث وتاريخ ميلاده 11-11-2001 من مواليد مركز الشهداء وسيتم استمرار محاكمته أمام محكمة الأحداث وبصحبته 3 آخرين من المتهمين بقتل محمود البنا.

وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية قد شهدت أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا علي يد ٤ من الشباب وبينهم المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح حيث تم تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل ٢٧ أكتوبر.