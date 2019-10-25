- 1/2
- 2/2
الموجز
بعد تأجيل الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا لاستخراج شهادة ميلاد المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح من المصالح الحكومية لإثبات التزوير من عدمه.
وقبل ساعات من ثاني جلسات المحاكمة ، نشر موقع صدى البلد على شهادة ميلاد المتهم الرئيسي محمد راجح والتي تؤكد أنه لم يتجاوز ال 18 عاما.
حيث تبين من شهادة الميلاد أنه حدث وتاريخ ميلاده 11-11-2001 من مواليد مركز الشهداء وسيتم استمرار محاكمته أمام محكمة الأحداث وبصحبته 3 آخرين من المتهمين بقتل محمود البنا.
وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية قد شهدت أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا ابن مركز تلا علي يد ٤ من الشباب وبينهم المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح حيث تم تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل ٢٧ أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ... شهادة ميلاد محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.