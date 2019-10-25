لفت وزير العدل ​ألبرت سرحان​ عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى "أننا شددت أمام وفد من المحامين، على حرية الشعب اللبناني بالتظاهر السلمي وحقه في التعبير تحت سقف القانون مع مراعاة حق الآخر بالتنقل. كما أن العمل جار على إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وهدر المال العام واسترداد الاموال المنهوبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرحان: العمل جار على إقرار قوانين مكافحة الفساد وهدر المال العام واسترداد الاموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.