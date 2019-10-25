شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى: بيان البرلمان الأوربى مرفوض جملة وتفصيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان العميرى، إن بيان البرلمان الأوروبي الذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، اعتمد على معلومات وأسانيد باطلة، بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، وذلك فى محاولة لإثارة الرأي العام الدولي ضد ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف العميرى، أن هذا البيان، يمثل تدخلا في الشأن المصري الداخلى، ومحاولة للتأثير علي التحرك المصري الإيجابي الأمني والفكري والاستراتيجي ضد الإرهاب، مطالبا، المؤسسات الدولية تحري الدقة عند التعرض لمثل هذا النوع من التقارير والبيانات والرجوع لمصادر موثوقة، قبل إلقاء التهم جزافا، مؤكدا: هذا البيان يمثل نهجا غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان الأوربى من المفترض أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الاوروبى ومصر، الا أنه اختار أن يسير فى فلك أطراف مغرضة، لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة او لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية.

Advertisements