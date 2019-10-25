شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة: تقرير البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر ضم معلومات مغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر يضم معلومات مغلوطة وغير منطقية.

وأضاف أبو سعدة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تقرير البرلمان الأوروبي ضم أرقام غير حقيقة عن أحكام الإعدام، وكشف أن إجمالي عدد الأحكام في مصر بلغ 98 حكم منذ 30 يونيو عام 2013 في ظل عمليات الإرهاب والقتل والتفجيرات واغتيال المواطنين المصريين والجنود والأبرياء وتفجير المساجد والكنائس.

Advertisements

وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تقرير البرلمان الأوروبي أدعى أن مصر قامت بتطبيق آلاف أحكام الإعدام على عكس الحقيقة، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي اعتمد في تقريره على معلومات غير حقيقية وغير مثبتة ومبالغ فيها جدا واعتبرها أرقام رسمية.

وأوضح أبو سعدة، أن هناك شبكة من التنظيمات على علاقة بالبرلمان الأوروبي وتحصل منها على المعلومات وتعتبرها أرقام مصدقة، موضحا أن الإخوان أفرزوا عدد من المنظمات في الخارج يقوموا بإرسال بيانات وأخبار صحفية مغلوطة للبرلمان الأوروبي، فهناك تعبئة للبرلمان الأوروبي ويجعله يتقبل أي بيانات.