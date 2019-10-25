شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوطنية للانتخابات يعلن عدم ترشحه لرئاسة نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم خوضه للانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة والترشح على منصب رئيس النادى، نظرا لظروف خاصة وشخصية.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف ردا على سؤال من ”الخليج 365” حول مدى إمكانية إعادة الترشح مرة أخرى لرئاسة نادى قضاة مصر، أكد بأنه اتخذ قرار بعدم خوض الانتخابات الحالية لمجلس الإدارة النادى، وذلك نظرا لظروف خاصة.

ورفض "الشريف"، ذكر اسم المرشح على مقعد رئيس النادى الذى سيدعمه خلال هذه الانتخابات، مؤكدا بأنه سيختار الشخص الذى سيتوافق عليه جموع القضاة لتمثيلهم وتقديم الخدمات التى يتمناه القضاة، وينتظر هذا التوافق حتى يتمكن من دعم المرشح الذى سيختاره.

الجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة مازالت تتلقى طلبات الترشح ، حتى يوم الاحد المقبل والذى سيتم خلاله غلق باب الترشح والبدء فى إجراءات الدعاية والتصويت.

Advertisements

وتجرى الانتخابات على مستوى مقاعد مجلس الإدارة كاملة وعددها 17 مقعدا، هى مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتقدم خلال فتح باب التشرح حتى الآن 3 مرشحين على مقعد رئيس النادى هم المستشارين: محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادى حاليا، ويسرى عبد الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف ، والمستشار الدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف.