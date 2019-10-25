"رايحين يجيبوا العروسة من الكوافير".. مأساة زفة تحولت لمأتم في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة في "زفة" حفل عرس بالطريق الإقليمي.

تلقى مدير قطاع شرق الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق الإقليمي في منطقة جبلية واقعة بين محافظتي القاهرة والجيزة.

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المعاينة الأولية كشفت عن أنه في أثناء توجه "زفة" لإحضار عروس من "كوافير" بمنطقة حلوان، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت بالرصيف مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق بمنطقة التبين.

أسفر الحادث عن مصرع كلا من: يوسف فوزي وسيد رضا، وإصابة 3 أشخاص آخرين جميعهم يقيمون قرية غمازة الكبرى، نقلوا إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.