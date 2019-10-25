مصدر: انتظام الدراسة بـ100 مدرسة فقط بمحافظة القاهرة.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمحافظة القاهرة عن حقيقة وجود إجازة غدا السبت في مدارس العاصمة بسبب موجة الأمطار التي تضرب البلاد.

وقال المصدر، لمصراوي، إن المحافظ أكد استمرار الدراسة بوضعها الطبيعي غدا، متابعا: "الأمطار ليس لها علاقة، المدارس التي تعمل في الأيام العادية يوم السبت سيكون غدا بالنسبة لها يوم عمل، والمدارس التي لا تعمل السبت ستكون إجازة غدا".

وأوضح المصدر، أن الدراسة منتظمة غدا في محافظة القاهرة في ١٠٠ مدرسة فقط، بينما باقي المدارس سيكون اليوم بالنسبة إليها عطلة معتادة.

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وتضم محافظة القاهرة وفق أخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم ٥٠٥٩ مدرسة منها ٢٥٧٣ مدرسة حكومية و٢٤٨٦ مدرسة خاصة.

وأكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما تردد حول تعطيل الدراسة غدا فى العاصمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المحافظة، في بيان، إن العملية الدراسية مستمرة في مواعيدها دون أي تغير حتى الآن.