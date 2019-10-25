الأوقاف: لجنة تأديب لعميد أصول الدين بالمنوفية غدًا بعد خروجه عن التعليمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تعقد وزارة الأوقاف، ظهر غدٍ السبت، مجلس تأديب للدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، للتحقيق معه بعد خروجه عن موضوع خطبة الجمعة، الأسبوع الماضي.

ويتكون مجلس التأديب من الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بالمنوفية، والدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين السابق بالقاهرة، والدكتور عبدالحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر، ويرأسها الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني الأوقاف، للوقوف على محتوى خطبة الجمعة لعميد أصول المنوفية، والتي ألقاها الأسبوع الماضي بمسجد الخلفاء الراشدين بقرية باسوس بمحافظة القليوبية، وبحث إلغاء تصريح الخطابة الخاص به.

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كانت وزارة الأوقاف، قررت إيقاف الدكتور عبدالفتاح خضر، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنوفية، عن الخطابة، لخروجه عن خطبة الجمعة.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، في تصريحات لمصراوي، إن إيقاف عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، يأتي لخروجه على خطبة الجمعة التي حددتها وزارة الأوقاف،مشيراً إلى أن الإيقاف يأتي تمهيداً لإلغاء التصريح نهائيا.

كان الدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية أصول الدين، أجاب على سؤال متعلق بحكم تقبيل المتزوج لزوجته بعد كتب الكتاب داخل المسجد، أثناء وقوفه على المنبر، ووصف البعض الإجابة على السؤال بأنها غير لائقة.