جامعة المنصورة تنفي تعطيل الدراسة في كلياتها غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أصدرت جامعة المنصورة، مساء اليوم الجمعة، بيانًا نفت فيه ما تردد حول تعطيل الدراسة بالكليات التابعة لها، غدًا السبت، نتيجة موجة الطقس السئ التي تمر بها مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية.

وقال بيان الجامعة: "نتشرف بالإفادة بأن مايتم تداوله عن تعطيل الدراسة غير صحيح، وأن الدراسة في الجامعة مستمرة غدًا السبت الموافق 26 أكتوبر 2019، كما هي معلنة بالجداول الدراسية ولا يوجد أي إجازات".

وأهابت الجامعة في بيانها بجميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى الإثارة داخل المجتمع الجامعي.