الحكومة تنفي قطع المياه عن 5 مناطق بسبب توقف محطتي العاشر والعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما تداولته وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطع المياه عن 5 مناطق خلال الساعات القادمة.

وكانت شائعة انتشرت مفادها: "مطلوب من سكان الرحاب و مدينتى والقاهرة الجديدة والتجمع وزهراء مدينة نصر تدبير إحتياجاتهم من المياه على وجه السرعة خلال الفترة الحالية نظرًا؛ لأنه سيتم قطع المياه عن تلك المناطق بالكامل خلال الساعات القادمة وذلك بسبب توقف محطة مياه العاشر من رمضان و محطة مياه العبور بسبب الأمطار الغزيرة".

ورد "يونس"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، قائلاً: "هذا الكلام الذى يتم نشره غير صحيح".