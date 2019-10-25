جامعة طنطا: إعفاء أبناء الشهداء ومصابي العلميات العسكرية من المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- (أ ش أ):

صرح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بأنه تقرر إعفاء أبناء الشهداء ومصابي العلميات العسكرية من المصروفات الدراسية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها جامعة طنطا بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بعنوان (أكتوبر العبور الجديد) تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا بحضور قائد المنطقة الشمالية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد أن ملحمة العبور كانت بقيام قواتنا المسلحة بالسيطرة على شواطىء قناة السويس بالكامل وتعد من ملاحم الحرب العظيمة على مستوى العالم التي ظهرت خلالها قدرات مصر القيادة والشعب والقوات المسلحة على شجاعة التخطيط العلمي لأعظم معارك اقتحام الموانع والخطوط الدفاعية فى التاريخ العسكرى، وتجلت فيها شجاعة جنود وضباط قوانتا المسلحة الذين قاموا بعملية العبور فى قوه اذهلت العدو وجعلت العالم كله يقف على أطراف اصابعه أمام شجاعة وبطولة جنود وضباط قواتنا المسلحة فى هذه المعركة الخالدة.

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وأضاف رئيس الجامعة أن مصر تشهد الأن العبور الثاني بالانجازات والمشروعات التنموية التى تحققت في كل ربوع مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى انقذ الوطن وقاد ملحمة الأمل البناء والتنمية وقاد معجزة المصريين ل 6 سنوات ومشروعه الوطنى يعبر بهم إلى المستقبل.

وأكد أن ما تحقق من مشروعات قومية كبرى فى مصر خلال 6 سنوات لم يحدث فى تاريخها.

وتحدث دكتور سبع عن انجازات جامعة طنطا خلال 18 شهرا وأشار إلى أنها تخطت 2 مليار جنية، موضحا أنه تم إنشاء أكبر مستشفى فى الشرق الاوسط لجراحه الكلي، كما سيتم افتتاح أول مستشفى جامعى للصدر بطنطا قريبا وافتتاح كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية جديدة للفنون التطبيقية والحصول علي موافقة لإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي "معهد للنانو تكنولوجي".