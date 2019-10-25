رعونة سائق وراء انقلاب سيارة نقل اصطدمت بأسفل الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تسببت رعونة سائق في حادث مروري بمنطقة المريوطية مساء الجمعة؛ إثر اصطدام سيارة نقل بأسفل الطريق الدائري، وانقلابها على سيارة ملاكي. تلقى مشرف غرفة عمليات مرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أسفل الطريق الدائري بمنطقة المريوطية. المعاينة الأولية أفادت أنه في أثناء سير سيارة نقل ثقيل بمنطقة المريوطية اتجاه المنشية، اصطدمت بجسم الدائري من الأسفل -بسبب عدم انتباهه للارتفاع المسموح- وانقلبت على سيارة ملاكي تصادف تواجدها بمكان الحادث، دون إصابات.

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