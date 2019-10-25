وكالات- يطل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء الجمعة 25 أكتوبر 2019 للحديث عن التطورات الداخلية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من أسبوع.
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، سيتحدث مباشرة عن التطورات الداخلية.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد أكد أنه لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة.
وقال نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين"، "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية...وإذا استقالت فإننا لا نعلم متى تتشكل أخرى في سنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق"، مؤكدا: "الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية سوف تتمثل من نفس القوى السياسية، هؤلاء الوزراء يمثلون القوى الموجودة".
وأضاف نصر الله: "حكومة التكنوقراط لا تستطيع أن تصمد أسبوعين، وأقولها بصدق، القوى السياسية التي تطالب بالحكومة التكنوقراط هي أول من سيعمل لإسقاطها"، لافتا: "لتستمر الحكومة الحالية بمنهجية جديدة، وبأخذ العبرة مما يحدث هذين اليومين".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يلقي مساء اليوم خطابه الثاني تزامنًا مع الإحتجاجات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.