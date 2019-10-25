الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يلقي مساء اليوم خطابه الثاني تزامنًا مع الإحتجاجات في لبنان

وكالات- يطل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء الجمعة 25 أكتوبر 2019 للحديث عن التطورات الداخلية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، سيتحدث مباشرة عن التطورات الداخلية.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد أكد أنه لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة.

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وقال نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين"، "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية...وإذا استقالت فإننا لا نعلم متى تتشكل أخرى في سنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق"، مؤكدا: "الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية سوف تتمثل من نفس القوى السياسية، هؤلاء الوزراء يمثلون القوى الموجودة".

وأضاف نصر الله: "حكومة التكنوقراط لا تستطيع أن تصمد أسبوعين، وأقولها بصدق، القوى السياسية التي تطالب بالحكومة التكنوقراط هي أول من سيعمل لإسقاطها"، لافتا: "لتستمر الحكومة الحالية بمنهجية جديدة، وبأخذ العبرة مما يحدث هذين اليومين".