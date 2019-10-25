فيديو / محتجّون يضرمون النار في مكاتب حزب تيار الحكمة وجماعة عصائب الحق بمحافظة المثنى العراقيّة

وكالات - قالت مصادر بالشرطة العراقية إن متظاهرين أضرموا النار اليوم، الجمعة 25 أكتوبر 2019، في مكاتب تابعة لحزب سياسي شيعي وجماعة شيعية مسلحة في محافظة المثنى بجنوب العراق اليوم الجمعة.

وأشعل المحتجون النيران في مقر حزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق في وسط مدينة السماوة. وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

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