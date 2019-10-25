الرئيس التونسي: حريصون على الارتقاء بعلاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده وفرنسا تتقاسمان قيم الديمقراطية والحرية، وأنه حريص على الارتقاء بعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتوثيق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسي والفرنسي.
بعمدة باريس الأسبق برتران دولانوي، اليوم /الجمعة/ بقصر قرطاج، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
جاء ذلك خلال اجتماع سعيد
وجدد دولانوي تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، ونقل إليه رسالة صداقة وتقدير من الشعب الفرنسي، معربا له عن الرغبة المشتركة في تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين.
كما أكد عمدة باريس الأسبق أن علاقات الصداقة والتضامن بين الشعبين التونسي والفرنسي متينة وراسخة، معربا عن ثقته في قدرة الشعب التونسي على مواجهة مختلف التحديات لإنجاح تجربته الديمقراطية.
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