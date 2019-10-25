إسبانيا: إصابة أكثر من 280 شرطيًا خلال احتجاجات كتالونيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، أن 289 عنصرًا من قوات الأمن أصيبوا بجروح ولا يزال اثنان منهم في المستشفى، في تظاهرات عنيفة وقعت في كتالونيا احتجاجا على صدور أحكام ثقيلة بالسجنعلى قادة انفصاليين.
عنيفين ألقوا حجارة وزجاجات حارقة وكرات فولاذية عليهم "بينهم 154 عنصرًا من الشرطة الإقليمية و134 من الشرطة الوطنية" وشرطي من وحدة أخرى".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيلا سيلا حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة إن 289 شرطيًا جرحوا في مواجهات مع متظاهرين
وكانت أجهزة الطوارئ في كتالونيا نشرت في 22 من الشهر الجاري بيانًا أشار إلى معالجة 593 جريحًا بينهم 226 شرطيًا.
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