إسبانيا: إصابة أكثر من 280 شرطيًا خلال احتجاجات كتالونيا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، أن 289 عنصرًا من قوات الأمن أصيبوا بجروح ولا يزال اثنان منهم في المستشفى، في تظاهرات عنيفة وقعت في كتالونيا احتجاجا على صدور أحكام ثقيلة بالسجن

على قادة انفصاليين.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيلا سيلا حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة إن 289 شرطيًا جرحوا في مواجهات مع متظاهرين

عنيفين ألقوا حجارة وزجاجات حارقة وكرات فولاذية عليهم "بينهم 154 عنصرًا من الشرطة الإقليمية و134 من الشرطة الوطنية" وشرطي من وحدة أخرى".



وكانت أجهزة الطوارئ في كتالونيا نشرت في 22 من الشهر الجاري بيانًا أشار إلى معالجة 593 جريحًا بينهم 226 شرطيًا.