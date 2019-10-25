الأحد .. انتخابات الشورى فى سلطنة عمان

717 مرشحاً للعضوية بينهم 42 سيدة

العمانيون فى الخارج يختارون بالهاتف ممثليهم فى 90 ثانية

اللجنة الرئيسية للانتخابات تستعرض الاستعدادات الفنية والبشرية

بدأ العد التنازلى فى سلطنة عمان تمهيداً لانتخابات مجلس الشورى التى تجرى الأحد 27 أكتوبر فى جميع الولايات والمحافظات وتتزامن مراحل الانتخابات مع أسابيع الاستعداد للاحتفال فى 18 نوفمبر بالعيد الوطنى التاسع والأربعين الذى يحتفل فيه الشعب العمانى الشقيق بحصاد الاستحقاقات التى توالت فى مختلف المجالات منذ تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم.

من جانبها، أعلنت لجان الانتخابات فى الولايات القوائم النهائية للمرشحين للفترة التاسعة وبلغ اجمالى عددهم 717 مرشحاً ومرشحة بينهم 675 مرشحاً، و42 مرشحة.

فى سياق متصل عقدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة عدة اجتماعات، برئاسة المهندس خالد بن هلال بن سعود وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة، وتم خلالها الاطلاع على كل الاستعدادات الفنية والبشرية لسير الانتخابات، وما تقوم به مختلف اللجان من أعمال وأدوار فى هذا الشأن.

إتاحة فرص التصويت عن بعد

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فى مرحلة تمهيدية أجريت فى الأسبوع الماضى فى مختلف دول العالم المرحلة الأولى من الانتخابات حيث اختار العمانيون الموجودون خارج السلطنة، من يمثلهم لعضوية المجلس باستخدام تطبيق التصويت عن بعد بالهواتف الذكية. وتم فى سرية تامة الاحتفاظ بنتائج الفرز الإلكترونى لبيانات التصويت، ليتم لاحقاً دمجها مع نتائج الفرز فى المرحلة التالية التى تجرى فى كل الولايات غداً الأحد.

وأكدت وزارة الداخلية أن التصويت عبر هذا التطبيق يعتبر نقلة نوعية تقنية فى مسيرة الانتخابات، إذ تمكن الموجودون بالخارج فى مختلف أرجاء العالم من المشاركة خلافاً للسنوات السابقة، حيث كان يقتصر التصويت على المقار الانتخابية بسفارات السلطنة بدول مجلس التعاون الخليجى.

من جانبها، أعلنت لجنة التدقيق الفنى للانتخابات أنها رصدت منذ بدء التصويت فى المرحلة الأولى سرعة انجاز المعاملة لدى الناخبين، حيث إن اكتمالها استغرق ما بين دقيقة إلى دقيقة ونصف الدقيقة، ولم يتجاوز 90 ثانية.

وهى مدة لا تقارن مع ما كان يتم فى الفترات السابقة من حضور الناخب إلى المركز الانتخابى شخصياً أو عن طريق توجهه إلى مقرات سفارات السلطنة فى الخارج، فيما يمكنه الآن الإدلاء بصوته فى أقل من دقيقتين. كما يتاح له التأكد من أن عملية التصويت تمت بنجاح، بعد أن يتلقى فى نهايتها رسائل نصية تفيد ذلك.

ومنذ فتح التطبيق وبدء عملية التصويت عن بعد وصلت خلال فترة زمنية قصيرة أعداد كبيرة من طلبات استخدامه، وفى النهاية كانت نسبة التصويت جيدة من مختلف الشرائح الموجودة خارج السلطنة.

تم اطلاق التطبيق فى وقت سابق فى المنصات الإلكترونية apple store وgoogle play واتيح استخدامه للناخبين

المستوفين كامل الشروط التى تمكنهم من التصويت عن بعد، والمتمثلة فى أن تكون البطاقة الشخصية سارية المفعول، وأن تكون شريحة الهاتف معززة بنظام التصديق الإلكترونى من إحدى شركات الاتصالات العاملة بالسلطنة وتتوفر بها خاصية التجوال الدولى، وأن يتم تفعيل شريحة الهاتف عبر صفحة المركز الوطنى للتصديق الإلكترونى.

تجرى انتخابات الفترة التاسعة لمجلس الشورى باستخدام أحدث التقنيات والتى تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، حيث تشهد ولأول مرة تعميم التصويت الإلكترونى فى كل مراكز الاقتراع.

وقد تم تنظيم مجموعة من الحملات للتدريب على استخدامه، انطلاقاً من الحرص على توفير أجواء خالية من التعقيد فى الإجراءات المتبعة ولما تحرزه هذه التقنية المتجددة من نتائج دقيقة فى الأداء الانتخابى وترجمة لمبادئ النزاهة والشفافية والأمان. وتكتسب هذه العملية سمات المصداقية والحيادية شكلاً ومضموناً كاستحقاق وطنى ومجتمعى. وشملت تلك الجوانب التقنية التى تم استثمارها بشكل نوعى وتدريجى حتى أصبحت علامة مميزة فى كل فترة أو مرحلة من العملية الانتخابية، ومنها القيد فى السجل الانتخابى ونقل القيد إلكترونياً وتعميم التصويت الإلكترونى فى كل مراكز الاقتراع، وكذلك فى إجراءات الترشح وطلبات الانسحاب والدعاية الانتخابية للمرشحين من خلال الموقع الإلكترونى، وتستكمل فى جهاز التصويت، ثم عمليات فرز الأصوات، إلى جانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بالطعون -إذا ما وجدت- وذلك عن طريق الموقع الإلكترونى للانتخابات.

من جانبها حرصت اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الرئيسية خلال الأشهر الماضية على متابعة ما وصلت إليه عمليات تطوير البرامج التقنية التى ستستخدم، واعتماد أحدثها والاطلاع على ضوابط بعض الأنظمة ومشاهدة عرض مرئى لما وصلت إليه تمهيداً للاستخدام فى يوم التصويت من أجل إنجاح العملية الانتخابية والوصول بها إلى الأهداف المرجوة. وكانت وزارة الداخلية قد وقعت فى يوليو الماضى عقد تصميم وتوريد وتركيب نظام وأجهزة التصويت الإلكترونى.