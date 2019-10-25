دباب حزب الله يتبع خطى الجِمال والبغال

يحاول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ارتداء ثوب المرشد للرئاسة اللبنانية، ماضيا على خطى مرشد نظام الملالي علي خامنئي، لذا دفع أنصاره، أمس، على دراجاتهم النارية «الدبابات» إلى شوارع بيروت، لمواجهة المتظاهرين اللبنانيين المعتصمين في العاصمة، بغية تفريقهم وفضّ اعتصامهم، في مشاهد ذكّرت بأحداث موقعة الجمل في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، حين اندفع «بلطجية» يمتطون جمالا وبغالا وخيولا وسط المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير، في 2 فبراير 2011 بغية إخلائه منهم.



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