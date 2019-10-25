تحركات عاجلة للهلال الإماراتي لمواجهة وباء الدفتيريا في يافع

عدن (الاتحاد)

شرع فريق ميداني تابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالنزول إلى عدد من القرى النائية في مدينة يافع بمحافظة لحج، جنوب اليمن، استجابة لنداء الاستغاثة التي أطلقها الأهالي لمواجهة وباء الدفتيريا القاتل الذي بدأ بالتفشي، وحصد أرواح عدد من الأطفال في المدينة.

وزار الفريق مستشفى القاضي بمديرية الحد يافع، وعقد لقاء مع إدارتي المستشفى ووزارة الصحة والأطباء والصحيين في المديرية، واستمع إلى شرح حول الأوضاع الصحية والاحتياجات اللازمة من أجل التصدي لوباء الدفتيريا الذي تفشى وتسبب في وفاة 3 أطفال، وإصابة أكثر 45 آخرين.

وأفاد أعضاء من الفريق بأن الزيارة جاءت ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن حملة الاستجابة العاجلة الذي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة لتحسين الوضع الصحي، وتقديم المساعدات من أدوية وعلاجات متنوعة ستسهم في الحد من انتشار وباء الدفتيريا القاتل.

ويأتي تدخل هيئة الهلال الإماراتي خلال 48 ساعة، عقب إعلان نداء استغاثة أطلقه الأهالي بعد تدهور الأوضاع الصحية وتفشي وباء الدفتيريا، وارتفاع عدد الوفيات والإصابات بهذا المرض القاتل الذي يصيب الأطفال بدرجة رئيسة.

من جانبها، ثمنت قيادة السلطة المحلية في يافع الجهود المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وإسهاماتها الفاعلة في جميع الجوانب الإنسانية، موضحاً أن الاستجابة السريعة والعاجلة التي تبناها الأشقاء في الإمارات تؤكد حرصهم على تقديم العون والمساعدة من أجل مكافحة الأوبئة القاتلة التي تهدد حياة الآلاف من المواطنين في القرى النائية والمحرومة من أبسط الخدمات الأساسية.