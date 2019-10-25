واشنطن تهدد بمعاقبة تركيا إذا شغّلت صواريخ "أس 400" الروسية

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا بشأن شرائها صواريخ "إس 400" الروسية إذا شغّلت أنقرة تلك المنظومة، بحسب مسؤول أميركي اليوم الجمعة.

وأبلغ مسؤول في الخارجية الأميركية، فضّل عدم ذكر اسمه، الصحافيين "هناك على الأرجح أشخاص أكثر تعقلا في أنقرة يقولون: لوجه الله، لا تشغلوا (الصواريخ الروسية)".

وقال المسؤول إنه لا يبدو أن أنقرة شغّلت المنظومة التي يخشى الحلف أن تساعد روسيا في تعزيز قدرتها على إسقاط طائرات وصواريخ غربية.

وتابع المسؤول "لا يزال هناك عمل لجعل الأتراك يبتعدون عن إس 400 سواء أوقفوه أو أعادوه أو دمروه"، مضيفا "من الناحية المثالية، ما كان ينبغي أن يحصلوا على أي مكون من مكونات إس 400 أو يستلموها، ولكن الآن بعد أن تم تجاوز هذا الخط، فإن الأمر يتعلق بكيفية إغلاق هذا الملف وتحييده والمضي قدما".

ورغم ذلك، لا يزال الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان يواصل بناء علاقات أوثق مع روسيا التي وافقت على نشر قوات في شمال سوريا.

وبموجب قانون صادر في العام 2017، فإنّ الولايات المتحدة مطالبة بفرض عقوبات على أي بلد يقوم بعمليات "كبيرة" لشراء أسلحة من خصوم واشنطن ومن بينهم روسيا.