كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. مصرع حوثيين أثناء عملية تسلل في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، الجمعة، أثناء محاولتهم التسلل في جبهة حام بمحافظة الجوف.

وذكر رئيس عمليات اللواء 22 مشاة العقيد عبدالسلام البيل لـ لموقع الجيش اللبناني "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التسلل في الساعات الأولى من صباح الجمعة، باتجاه مواقع الجيش في تبة قعيطة، بمديرية المتون.

وأكد البيل أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

وخلال الساعات الماضية تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية بارزة، خلال محاولات تسللها الفاشلة التي نفذتها في الأيام الماضية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وكانت الميليشيات قد دفعت أعداداً كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، إلا أن قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة أحبطت كل هذه المحاولات.

وكشف الموقع الرسمي للجيش اليمني، أمس الخميس، أسماء عدد من قتلى قيادات ميليشيا الحوثي، خلال تلك المواجهات، وهم:

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-"أبو بتول الشرفي"، وهو قائد مجموعة حوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع في بني حسن بمديرية عبس.

-"عبدالله علي حجيز"، وهو قائد مجموعة حوثية حاولت التسلل في المنطقة الطينة.

-"جابر حسين مشيب"، وهو مسؤول الإخلاء للميليشيا الحوثية في جبهة بني حسن.

-"أبو الأحرار الشمري"، وهو قائد ميداني في منطقة شمر.

وكان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة قد أعلن لأول أمس الأربعاء عن مصرع أكثر من 25 عنصراً من الميليشيات الحوثية وجرح آخرين، عقب هجوم فاشل شنته الميليشيات على جنوب منطقة الطينة شمال مديرية عبس، كما وقع عدد من الحوثيين أسرى في قبضة الجيش اليمني. ونشر المركز مقطع فيديو لجثث الميليشيات التي خلفها القتال.

من جهة أخرى، نفذ طيران تحالف دعم الشرعية باليمن عشر غارات استهدفت العربات العسكرية التابعة للميليشيات وتجمعاتهم في محاذاة منطقة الطينة شمال عبس، فيما استهدفت إحدى الغارات مخزناً للألغام في مزارع الجر، وقد شوهدت الانفجارات تتوالى لبضع دقائق عقب استهداف هذا المخزن.

