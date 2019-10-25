كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمبوديا توافق على مشروع ميزانية قدرها 8.23 مليار دولار أمريكي لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الحكومة الكمبودية اليوم الجمعة، على نحو 8.23 مليار دولار أمريكي لنفقات الحكومة في عام 2020، بزيادة قدرها 22.7 في المائة مقارنة بنفقات عام 2019.

وجاءت الموافقة على ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي ترأسه رئيس الوزراء سامدك تيكو هون سين، وقالت وحدة المتحدث باسم الحكومة الملكية في بيان نشر على صفحتها الرسمية الفيسبوك.

وقال البيان، إن الميزانية تساوي 28.01 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مضيفًا أن ميزانية 2020 مهمة للغاية لمواصلة تعزيز السلام والاستقرار السياسي والأمن والنظام الاجتماعي.

وقال "من الضروري ضمان متوسط نمو قدره 7 في المئة سنويا، وخلق المزيد من فرص العمل للناس، وتقليل الفقر إلى أقل من 10 في المئة".

وحسب مشروع قانون الموازنة الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، سيتم تخصيص حوالي 620 مليون دولار للإدارة العامة لعام 2020، بزيادة 2 في المائة عن عام 2019.

كما سيخصص حوالي 1.18 مليار دولار للدفاع الوطني والأمن والنظام العام المقبل، بزيادة قدرها 8.3 في المائة عن هذا العام.

Advertisements

وسيحصل القطاع الاجتماعي على 1.94 مليار دولار، بزيادة 8.6 في المائة، وسيتلقى القطاع المدفوع بالاقتصاد 1.81 مليار دولار، بزيادة 10.7 في المائة.

وذكر مشروع القانون أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات إجمالية تصل إلى حوالي 6.5 مليار دولار للعام المقبل لتغطية النفقات، بزيادة قدرها 24.3 في المائة عن هذا العام.

كما أضافت أن الحكومة خططت لاقتراض 1.92 مليار دولار أخرى من الدول الصديقة وشركاء التنمية العام المقبل لتطوير قطاع الطاقة والزراعة ونظام الري والبنية التحتية للنقل.

وقال مشروع القانون إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بنسبة 6.5 في المائة في عام 2020، ليصل إجمالي الناتج المحلي للمملكة إلى 29.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1816 دولار.

وبموجب قانون البلاد، يجب اعتماد مشروع قانون الموازنة لعام 2020 من قبل الجمعية الوطنية قبل نهاية العام.

