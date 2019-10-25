كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تسعى إلى تعزيز العلاقات مع كينيا في تنمية الاقتصاد الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى الصين، إلى تعزيز التعاون مع كينيا في تطوير ميدان التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وقال قوه سي، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية في كينيا، إن الصين وهي أكبر شريك تجاري لكينيا، تسعى أيضًا إلى التعاون مع كينيا فيما يتعلق ببناء القدرات من خلال تبادل النتائج في المجال التكنولوجي من أجل المنفعة المتبادلة.

وقال قوه خلال ندوة التعاون بين الصين وكينيا "على سبيل المثال، لدى الصين شركات رائعة مثل تكنولوجيا المعلومات مثل تيكنو وهواوي في كينيا، مما يوفر للمستخدمين المحليين سهولة الوصول إلى الإنترنت وبالتالي زيادة رفاهية شعبها"، وتطور الاقتصاد الرقمي.

وبحلول نهاية عام 2018، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت الصينيين 829 مليون مستخدم، وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول 871 مليون مستخدم، وبلغ حجم معاملات التجارة الإلكترونية 4.4 تريليون دولار أمريكي.

وفي كينيا، زادت قيمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدفوعة بالنمو في الاقتصاد الرقمي، بنسبة 12.9 ٪ في عام 2018. ومنذ ديسمبر 2018، بلغ العدد الإجمالي للاشتراكات النشطة في البيانات الإنترنت في كينيا 45.7 مليون، منها 47.9 في المائة كانوا على النطاق العريض.

وقال تشاو هوي، الأمين العام للاتحاد الصيني لجمعيات الإنترنت (CFIS)، خلال الندوة، إن الصين تولي دائمًا أهمية كبرى للتعاون الشامل والود في الفضاء الإلكتروني مع كينيا ودول إفريقية أخرى.

وقال تشاو إن كينيا، كأكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، حققت نتائج ملحوظة في تنمية الاقتصاد الرقمي.

كما أضافت "من المؤكد أنه ستكون هناك فرص كبيرة للصين وكينيا للقيام بتعاون متعمق في الاقتصاد الرقمي".

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وقال تشاو إن الاتحاد الصيني لجمعيات الإنترنت تتوقع بناء منصة تواصل لشركات من الصين وكينيا لتعزيز التحسين المستمر للتصنيع الرقمي بين الصين وكينيا من خلال الندوة.

كما دعا بنغ ليهوي، الأمين العام لغرفة تجارة الإلكترونيات الصينية (CECC)، المنظمات الكينية للانضمام إلى التحالف العالمي للاقتصاد الرقمي (D50)، الذي بدأته غرفة تجارة الإلكترونيات الصينيةو 50 منظمة صناعية وطنية والشركات الرائدة.

وفي الندوة، قالت جاكلين سيجو، مديرة برنامج المقاطعة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في كينيا، إن الحكومة الكينية قد وضعت بالفعل مخططًا للاقتصاد الرقمي، مما سيعجل بطموح كينيا في أتمتة الحكومة والعمليات التجارية للقطاع الخاص، مع ملاحظة أن التكلفة العالية للبنية التحتية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا.

وقالت إن الصين شريك مثالي لكينيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأنها رائدة على مستوى العالم في مجال الابتكارات الرقمية. وقالت "يمكن لمجتمع الأعمال في كينيا استعارة دروس من الصين يمكنها التكيف مع الظروف المحلية".

وكشفت أن كينيا ستستفيد من العلاقات الوثيقة مع الصين لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شرق إفريقيا.

قال ليز كيسيانجا، مدير التسويق الرقمي في ستارتايمز كينيا، إن الشركات الصينية يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في توفير الإنترنت والهواتف الذكية في كينيا بأسعار معقولة.

وقال كيسيانجا: "المزيد من اللاعبين في مجال الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى مزيد من الابتكار والمستفيد النهائي سيكون المستهلك الكيني"، وقال إن كينيا يمكن أن تتعاون مع الشركات الصينية لبدء خدمات الإنترنت في المناطق الريفية والنائية التي تعاني من نقص الخدمات النموذجية من قبل مقدمي الخدمات التكنولوجية.

