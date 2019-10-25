كأس العرش.. طنجة ومراكش تحتضنان نصف نهائي الكأس الفضية

كشفت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الجمعة عن موعد ومكان مباراتي نصف نهائي كأس العرش، للموسم الرياضي 2019/2018.

وسيكون ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، مسرحا للمباراة الأولى للمربع الذهبي، والتي ستجمع بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي والاتحاد الرياضي البيضاوي، وذلك يوم 9 نونبر القادم، بداية من الساعة السابعة مساء.

وفي اليوم الموالي، وعلى الساعة ذاتها، تحتضن أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش، نصف النهائي الثاني، بين فريق حسنية أكادير والمغرب التطواني.

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وتأهل الدفاع الجديدي لمباراة النصف بعد انتصاره الكبير على شباب أطلس خنيفرة بثلاثية نظيفة، بينما تجاوز منافسه “الطاس” ضيفه الاتحاد الزموري للخمسيات بأربعة أهداف لاثنين.

أمام المغرب التطواني فبلغ المربع الذهبي بانتصار كبير على سريع واد زم بأربعة أهداف لواحد، في حين تأهل حسنية أكادير على حساب مضيفه اتحاد طنجة، بهدف دون رد، بعد التمديد.

وباستثناء الفريق الدكالي الذي توج بلقبه الأول والأخير سنة 2013، فإن أندية “الطاس” و”الماط” والحسنية، تبحث عن تتويجها الأول في مسابقة كأس العرش.