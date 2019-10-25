شرق الجدار الأمني المغربي.. «مطار» للمينورسو بتفاريتي

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة باسم المينورسو، طلب عروض تهدف من خلاله إلى الحصول على طلبات من الشركات المهتمة ببناء مهبط لطائراتها المروحية (Helipad)، بالقرب من مقرّ فريقها الثابت بمنطقة تفاريتي بالصحراء، شرق الجدار الأمني المغربي.

وقالت البعثة، في وثيقة صادرة عنها، إن الأمر يتعلّق بطلب إبداء اهتمام، حيث ستختار، بناء على العروض التي ستتوصل بها، الشركات التي تبدو لها مؤهلة لإنجاز المشروع المطلوب.

وفتحت البعثة باب تلقي الطلبات يوم 17 أكتوبر الجاري، على أن يغلق الباب يوم 7 نونبر المقبل، حيث أحيل المهتمون على منصة إلكترونية تابعة للأمم المتحدة من أجل تقديم الطلبات.