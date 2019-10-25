حريق ضخم قرب لوس أنجليس وإجلاء الآلاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجلت السلطات في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، 40 ألف شخص، مع اقتراب حريق هائل من المنازل قرب مدينة لوس أنجليس.

ومنطقة لوس أنجليس في حالة إنذار حمراء، حتى مساء الجمعة على الأقلّ، بسبب الأحوال الجوية المواتية للحرائق.

وامتدّ حريق آخر في منطقةٍ تقع شمال سان فرانسيسكو، على بعد 500 كيلومتر.

وذكر الإعلام المحلي أن السلطات المحلية توجهت إلى كل المنازل في سانتا كلاريتا، على بعد 50 كيلومترًا من لوس أنجليس، لتحذير السكان من تقدم ألسنة اللهب والطلب منهم الرحيل.

Advertisements

وقالت السلطات المحلية إنّه لم يتم، صباح الجمعة، احتواء الحريق إلّا بـ5%، وإنّه أتى على مساحة 1600 هكتار.

وبات 10 آلاف مبنى مهددًا، وقامت فرق الإطفاء في كاليفورنيا بتعبئة 500 عنصر، وحرّكت ست طائرات و100 شاحنة للتصدي للحريق، الذي اندلع بعد ظهر الخميس.

من الحريق (أ ب)

وعلى مئات الكيلومترات شمالًا، أتى الحريق على منطقة قرب سان فرانسيسكو، وكان 1300 إطفائي يحاولون إخماده صباح الجمعة، بعد أن أتى على 9 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية ودمر 49 مبنى.

وقطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق، إثر اندلاع الحرائق. ويسمح قطع الكهرباء للشركات المزودة، بالتحقق من خطوط التوتر العالي وعدم تعرضها لأضرار خلال ظروف مناخية قد تؤدي إلى اندلاع حرائق بسبب الرياح القوية والجفاف.