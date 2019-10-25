نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 10) أخاء الناصرة (1-1) هبوعيل رمات غان بيتار تل أبيب بات يام (1-1) أبناء سخنين أبناء اللد (1-4) هبوعيل نوف هجليل هبوعيل رمات هشارون (1-1) الوحدة كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 7) شمشون كفر قاسم (3-0) مكابي أشدود الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 7) أبناء زلفة (5-2) مكابي كريات أتا هبوعيل حيفا (0-0) هبوعيل كفر كنا مكابي تسور شالوم (1-1) أبناء عرعرة عارة هبوعيل إكسال (3-0) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء هبوعيل باقة الغربية (0-1) النادي الرياضي الطيرة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 8) أبناء يافا (0-2) هبوعيل كريات أونو بيتار كفار سابا (2-1) هبوعيل كفر برا بيتار بيتح تيكفا (1-0) هبوعيل كفر قاسم شمشون أبناء الطيبة (1-4) عيروني بيت دغان الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 8) بيتار يفنة (0-1) عيروني كسيفة هبوعيل غديرا (1-2) شباب رهط الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 8) بيتار نهريا (2-0) النهضة الناصرة Advertisements مكابي معلوت ترشيحا (0-1) شباب طمرة شباب كفر كنا (1-1) أخاء عكا شباب سخنين (2-0) أبناء كابول أبناء مجد الكروم (2-0) هبوعيل البعينة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 8) أبناء الفريديس (2-0) هبوعيل طيرات هكرمل أبناء كفر قرع (2-0) النادي الرياضي بردس حنا اتحاد أبناء باقة (1-0) مكابي أم الفحم مكابي عرب النجيدات (2-1) هبوعيل صندلة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 5) هبوعيل ترشيحا (0-3) هبوعيل صفد أبناء البعنة (6-2) هبوعيل شلومي الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 5) الأهلي طمرة (2-3) مكابي يافة الناصرة الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 6) عوتسماة بئر السبع (3-6) شباب اللقية مكابي حورة (0-3) هبوعيل شقيب السلام شباب الهواشلة (1-3) هبوعيل رهط الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 6) بيتار بردس حنا (3-5) أبناء جسر الزرقاء الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 6) النادي الرياضي نتانيا (10-0) هبوعيل جلجولية شباب الطيرة (2-2) سبورتينغ تل أبيب

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