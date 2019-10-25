أردوغان يقاضي مجلة فرنسية اتهمته بـ"التطهير العرقي"

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، شكوى جنائية ضد مجلة فرنسية بعدما نشرت اتهامات له بتنفيذ عمليات تطهير عرقي في شمال شرقي سوريا.



وحملت الصفحة الأولى لمجلة "لوبوان" هذا الأسبوع صورة لأردوغان مصحوبة بعبارتي "التطهير العرقي.. طريقة أردوغان" و "هل سنسمح له بقتل الأكراد"؟

واتهمت وسائل إعلام غربية أخرى أنقرة بتنفيذ عملية تطهير عرقي في المنطقة السورية الحدودية.

وأرسل أردوغان قوات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لمهاجمة قوات سوريا الديمقراطية، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "انتهاكا لسيادة دولة".

والثلاثاء الماضي، بحث خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اتهام السلطات الكردية لتركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية في شمالي سوريا.

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وأوضحت المنظمة، ومقرها في لاهاي، أنها مستمرة في مراقبة الوضع، دون مزيد من التفاصيل.





واتهمت الإدارة الذاتية الكردية تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم والفوسفور الأبيض، في هجومها الذي شنته في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على شمالي سوريا.

وذكرت المنظمة أن "خبراءها يواصلون جمع المعلومات عن أي استخدام مفترض لمواد كيميائية كأسلحة".

ونشر مسؤولون أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أطفالاً مصابين بحروق يمكن أن تكون ناجمة عن هذه الأسلحة، بحسب طبيب في محافظة الحسكة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد أبرز المعارضين الغربيين للعملية التركية في سوريا، لحد وصفه لها بأنها عملية "مجنونة". كما أعرب عن إحباطه من عجز حلف الأطلسي عن مراجعة تركيا، العضو في الحلف.