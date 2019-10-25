مجلس النواب العراقي يعقد غدا جلسة طارئة لبحث مطالب المتظاهرين

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العين الإخباريةالجمعة 2019/10/25 10:38 م بتوقيت أبوظبي
مظاهرات العراق
أعلن مجلس النواب العراقي أنه سيعقد، غدا السبت، جلسة طارئة لبحث مطالب المتظاهرين والحزم الإصلاحية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية السيطرة على المظاهرات الحاشدة التي خرجت في العاصمة بغداد ومدن عدة ضد الفساد ونقص الخدمات وسياسات الحكومة الحالية.
واندلعت احتجاجات واسعة منذ الثلاثاء الماضي في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح والاستقلال في القرار العراقي وخروج إيران ومليشياتها من البلاد، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
ومساء اليوم الجمعة، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر التجول على 6 محافظات في الجنوب، عقب تصاعد المواجهات بين الشرطة والمحتجين ضمن مظاهرات "إسقاط النفوذ الإيراني بالعراق".
ووفق مفوضية حقوق الإنسان، قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 1700 جريح خلال المظاهرات التي شهدها العراق اليوم الجمعة.
وقالت المفوضية على حسابها بموقع "فيسبوك": "إن القتلى والإصابات وقعوا جراء المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن".
وأوضحت أن أغلب الإصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وأشارت إلى أنه تم حرق وإلحاق أضرار نحو 27 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل.
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